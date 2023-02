Produtores se preparam para a Festa da Goiaba em Brazlândia

O evento contará com o Empório da Goiaba, onde os visitantes podem comprar a fruta in natura, além de derivados, como doces e geleias

A 8ª edição da Festa da Goiaba começa na próxima sexta-feira (3), a partir das 18h, na Associação Rural e Cultural Alexandre Gusmão (Arcag), em Brazlândia. O evento celebra a época de colheita da fruta mais cultivada do Distrito Federal e ocorre em dois finais de semana, nos dias 3, 4 e 5 e 10, 11 e 12 de março. Aos sábados e domingos as programações são realizadas entre 10h e 22h. Já a praça de alimentação vai funcionar até meia-noite.

O evento contará com o Empório da Goiaba, onde os visitantes podem comprar a fruta in natura, além de derivados, como doces e geleias. Serão 30 estandes de produtores da região, que comercializarão quatro cultivares de goiaba. As mais conhecidas são paluma, tailandesa, cortibel e Pedro Sato, que é a mais produzida na região. Todas são indicadas para o consumo in natura.

“A paluma tem maior rendimento de polpa, a Pedro Sato é boa para doces, a cortibel tem como vantagem maior tempo de prateleira, dura mais, e a tailandesa é a maior e chama mais atenção visualmente”, detalha o gerente do escritório da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-DF) em Brazlândia, Claudinei Machado Vieira.

Além do Empório da Goiaba, a festa terá a Florabraz, com 30 boxes de produtores de flores e plantas ornamentais atendidos pela Emater-DF, além do pavilhão do artesanato.

No estande institucional da Emater-DF, localizado no Empório da Goiaba, haverá um plantão técnico para aqueles que quiserem tirar dúvidas sobre a produção ou sobre a fruta.

No dia 7 de março (terça-feira), a Emater-DF vai oferecer uma oficina sobre a poda da goiabeira. A atividade é voltada para produtores de outras regiões interessados no cultivo da fruta.

Além das atrações musicais, o evento também oferece exposições, uma fazendinha, alimentos diversos e muita diversão para toda família.

“A Festa da Goiaba é uma ótima oportunidade para o público urbano conhecer um pouco mais sobre a produção da fruta no Distrito Federal e também um meio de comercialização dos nossos produtores, que conseguem escoar suas mercadorias, gerando emprego, renda e entretenimento para o público rural. Brazlândia concentra pouco mais de 90% da produção da fruta e por isso a festa acontece aqui”, explica o presidente da Emater-DF, Cleison Duval.

Colha & Pague

O Colha & Pague da Goiaba vai ocorrer no dia 11 de março, no período da manhã, com agendamento feito direto com a proprietária da chácara onde ocorrerá a atração. Além de colher a fruta do pé, os visitantes conhecerão um pouco sobre o cultivo e as diferenças entre os tipos de goiaba. As informações sobre o evento, bem como as inscrições, serão divulgadas nos próximos dias.

Com informações da Agência Brasília