Áreas de Planaltina ficarão sem água nesta terça

No entanto, de acordo com a Caesb, os usuários não deverão ser afetados pela interrupção no fornecimento de água

Algumas áreas da região de Planaltina ficarão sem água nesta terça-feira (28). Segundo a Caesb, serão feitos serviços de melhoria do sistema de abastecimento da região. O desligamento das 8h às 23h59 atingirá a Estância Mestre D'Armas, o Residencial Nova Esperança, a Avenida Goiás Chácaras e os condomínios Nova Esperança, Santa Mônica, Estância Planaltina e Sarandi Setor Central.

Produtores se preparam para a Festa da Goiaba em Brazlândia

No entanto, de acordo com a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb), os usuários não deverão ser afetados pela interrupção no fornecimento de água. Seguindo o artigo 5º da Resolução da Adasa nº 14, de 27 de outubro de 2011, toda unidade usuária deve contar com reservação de volume mínimo correspondente ao consumo médio diário. As informações são da Agência Brasília