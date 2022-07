Obra de pavimentação interdita trecho da Estrada Setor Policial Militar

A ação será sinalizada com placas, defensa de concreto (barreira pré-moldada em concreto estrutural) e placas refletivas

Em função das obras da Estrada Setor Policial Militar (ESPM), uma faixa da via, sentido Estrada Parque Indústrias Gráficas (EPIG), entre o acesso do Eixo W e da W3, será interditada nesta segunda-feira (11) por tempo indeterminado. A ação é necessária para a continuidade dos serviços de pavimentação da obra. Durante a interdição, uma faixa permanecerá livre.

O trecho bloqueado tem cerca de 150 metros de extensão e terá início na intersecção da ESPM com o Eixo 58A. Dessa forma, os motoristas que acessam a via do Setor Policial Militar pelo Eixo W devem ficar atentos a possíveis impactos no trânsito.

A ação será sinalizada com placas, defensa de concreto (barreira pré-moldada em concreto estrutural) e placas refletivas para segurança de todos. Além disso, a interdição contará com apoio e monitoramento por parte do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF).

Com informações da Agência Brasília