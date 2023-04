Combate à dengue: paradas de ônibus são limpas

O trabalho de lavagem e de retirada de lixo está sendo executado nos abrigos do tipo Niemeyer, que também estão recebendo pintura nova

Como uma das formas de combater a proliferação do mosquito Aedes aegypti na capital, a Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) intensificou as ações de limpeza das paradas de ônibus.

O trabalho de lavagem e de retirada de lixo está sendo executado nos abrigos do tipo Niemeyer, que também estão recebendo pintura nova. A ação alcançará 171 estruturas localizadas nos eixos L e W das asas Sul e Norte e também no Cruzeiro e no Setor Militar Urbano.

O executor de contrato de abrigos da Semob, José Xavier, esclarece que as paradas selecionadas são as do tipo que acumulam água no teto. “Estamos dando prioridade à limpeza e à desobstrução das estruturas de concreto que merecem atenção especial do poder público no combate à proliferação do mosquito da dengue”, afirma.

O trabalho das equipes de limpeza e manutenção começou no início de abril e devem durar até o final de maio.

As informações são da Agência Brasília