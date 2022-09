Obra avança e túnel de Taguatinga é perfurado

Chamado de Túnel Sul ou Túnel II, essa parte da estrutura agora vai para a fase de pavimentação, que receberá concreto rígido até o fim de setembro

Uma das vias do túnel de Taguatinga, que vai ligar Ceilândia ao Plano Piloto, teve a etapa de perfuração finalizada nesta sexta-feira (9). Isso significa dizer que as duas pontas do túnel agora estão perfuradas e conectadas. A última etapa desse serviço foi feita com a remoção de aproximadamente 40 metros de terra que separavam as pontas da passagem subterrânea.

Chamado de Túnel Sul ou Túnel II, essa parte da estrutura agora vai para a fase de pavimentação, que receberá concreto rígido até o fim de setembro. Embora haja essa previsão de conclusão do serviço, a instalação de itens de segurança ainda precisa ser feita, como a iluminação e os ventiladores. Vale lembrar que o material retirado da obra é aproveitado na mesma e em outras espalhadas pelo DF. Um exemplo é o aproveitamento de terra na pista do BRT e compactação do solo para a construção do boulevard sobre o túnel.

O outro túnel, chamado de Túnel Norte ou Túnel I, que liga o Plano Piloto até Ceilândia, está em sua penúltima fase de escavação, iniciada no final de agosto.

“Hoje perfuramos o túnel, é mais uma etapa importante da obra sendo vencida e assim caminhamos para a reta final e entrega dessa que é a maior obra viária do Brasil em andamento. Em breve os moradores de Taguatinga, Ceilândia, Samambaia, Sol Nascente/Pôr do Sol vão poder transitar por essa região”, afirma o governador Ibaneis Rocha (MDB).

Foram investidos mais de R$ 275,7 milhões na obra, que promete beneficiar mais de 137 mil motoristas.

O túnel fará uma ligação do tráfego no sentido Ceilândia, pela Avenida Elmo Serejo, e oferecerá uma via alternativa pela superfície para o centro de Taguatinga. Isso evitará a retenção de veículos nos semáforos do centro da cidade.

Do outro lado, quem chega à Taguatinga pela EPTG também passará pelo túnel até o início da Via Estádio, saindo logo após o viaduto da Avenida Samdu. Vias marginais darão acesso às avenidas Comercial Sul e Norte e Samdu Sul e Norte.

Além disso, a Avenida Central de Taguatinga vai ganhar um boulevard arborizado, com uma paisagem inteiramente nova para a população, com foco nas pessoas e no comércio.