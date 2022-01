PCDF prende dupla acusada de tentativa de homicídio em Sobradinho II

Com a dupla, os agentes apreenderam a pistola 9mm utilizada no crime, além de três carregadores, nove munições e aparelhos celulares

Dois irmãos acusados de uma tentativa de homicídio, foram presos em flagrante pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), nesta terça-feira (4). Os disparos de arma de fogo ocorreram na AR10 de Sobradinho II. De acordo com as autoridades, os irmãos usaram um carro para perseguir a vítima e tentar matá-la. Os disparos de arma de fogo a atingiram mas não provocaram a morte dela.

Por meio de imagens captadas de câmeras de segurança do local, os policiais civis conseguiram identificar os suspeitos. Após depoimento de algumas testemunhas, as autoridades descobriram que os envolvidos tiveram desavenças banais e que o crime teria sido cometido por motivo fútil.

Apesar do atentado, o homem atingido conseguiu fugir da ação dos rivais e foi socorrido no Hospital Regional de Sobradinho, onde foi submetido à uma cirurgia para retirada do projétil.

Com a dupla, os agentes apreenderam a pistola 9mm utilizada no crime, além de três carregadores, nove munições e aparelhos celulares.

O material foi encaminhado ao Instituto de Criminalística para exame pericial. Os dois envolvidos, que já possuem passagens pela polícia por porte ilegal de arma de fogo e Lei Maria da Penha, foram recolhidos à carceragem da PCDF, onde permanecem à disposição da Justiça.