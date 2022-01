Estoque de teste de gripe pode acabar em 20 dias em Brasília, diz sindicato

Ele afirma que a demanda pelos exames, tanto de Covid quanto de gripe, explodiu na última semana de dezembro

Joana Cunha

O nível dos estoques de testes para detectar influenza entrou em situação preocupante, segundo Alexandre Bitencourt, presidente do Sindilab-DF, que reúne empresas da rede privada de análises clínicas no Distrito Federal.

Ele afirma que a demanda pelos exames, tanto de Covid quanto de gripe, explodiu na última semana de dezembro e segue acelerada nestes primeiros dias após a virada do ano.

No caso dos testes de Covid, Bitencourt diz que o fornecimento está sob controle, mas os kits para exames de influenza podem acabar em 20 dias, segundo as previsões do Sindilab-DF. Em alguns casos, segundo ele, já não há.

“Isso gera uma preocupação porque o médico precisa do resultado do teste para saber o que está acontecendo e atender o paciente adequadamente”, diz Bitencourt. Fabricantes de exames afirmam que já começaram a elevar a produção.