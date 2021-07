O inverno chegou pra valer e requer cuidados

Apesar de assustarem, as temperaturas próximas de zero têm previsão de acabar em breve

A manhã de ontem foi a mais fria do ano no Distrito Federal, alcançando os 4,9ºC na cidade do Gama. Pico de frio foi alcançado poucos dias depois da segunda manhã mais fria, no último domingo (27), quando se chegou na marca dos 5,9ºC na Estação Ecológica de Águas Emendadas, em Planaltina. Apesar de assustarem, as temperaturas próximas de zero têm previsão de acabar em breve.

O meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) Heráclio Alves relata que a queda repentina da temperatura no Distrito Federal se deve a uma massa de ar frio que atinge toda a porção sul do Brasil. Além do DF, essa massa de ar se espalha por toda a região sul, sudeste e centro-oeste, bem como uma pequena parte da região norte e o sul do estado da Bahia.

Heráclio explica que a formação de massas de ar frio como essas são comuns nesse período do ano, mas a tendência é que as temperaturas comecem agora a subir. “Essa massa já começa a perder força nos próximos dias, principalmente a partir do final de semana, e com isso já começam a subir um pouco as temperaturas”. Por outro lado, aumento da temperatura será pequeno tendo em vista a chegada da estação de inverno.

A chegada do período de frio requer cuidados especiais com a saúde, conforme conta o pneumologista Ricardo Luiz Martins. “Junto com a queda da temperatura, temos uma queda da umidade do ar. E com a falta de umidade, temos maior comprometimento dos tecidos pulmonares e das regiões do corpo com maior contato com a superfície externa. E as doenças mais observadas em uma situação como essa são as doenças alérgicas e infecciosas”.

O médico conta que, além dos cuidados em se evitar a exposição ao frio, deve sempre ser mantida a atenção quanto ao consumo regular de água, que costuma ser negligenciado nesse período. O uso de umidificador também é recomendado, bem como evitar o uso do ar condicionado, que resseca o ar. Na falta de umidificador, toalhas úmidas podem ser espalhadas no ambiente. Caso não seja possível escapar do uso de ar condicionado, recomenda-se manter temperaturas de no mínimo 23ºC.

Outro ponto destacado pelo médico para evitar doenças nesse período é a escolha correta de agasalho, tendo em vista a alta amplitude térmica. “Aqui em Brasília a gente tem dificuldade porque amanhece frio, depois começa a esquentar e esfria de novo após o pôr-do-sol. Então a recomendação é sempre sair com um agasalho que seja facilmente manipulado para, no aumento da temperatura, conseguir guardar na mochila ou na bolsa”, esclarece o médico.