Lazaro é enterrado

Sem um jazigo preparado, Lázaro Barbosa, 32 anos, foi enterrado nesta quinta-feira (1°) em uma cova simples de um metro de profundidade no cemitério da cidade de Cocalzinho, em Goiás. Do lado de fora, apenas um pequeno morro de terra indica que houve um sepultamento. Não há flores, placa, cruz ou nome que possam apontar o destino do homem mais procurado pelas polícias de Goiás e Distrito Federal nas últimas semanas.

Lázaro foi sepultado três dias após a captura, ocorrida na última segunda-feira (28). Na presença de poucos familiares, o corpo do criminoso ficou aberto para a cerimônia fúnebre por cerca de 30 minutos em uma sala do cemitério. Em seguida, foi levado ao jazigo. Estavam presentes a esposa, a filha, um primo e uma prima.

Não compareceram, porém, o pai, a mãe e o padrasto. Lázaro ficou isolado dos outros já falecidos da família, sendo, portanto, o único sepultado em Cocalzinho. Ele seria enterrado junto ao irmão, que está em um cemitério na cidade de Edilândia, mas o local atingiu lotação máxima.

Fotos: Vitor Mendonça/ Jornal de Brasília

Todos os custos com o caixão, velório e o traslado desde o Instituto Médico Legal (IML), na capital goiana, até Cocalzinho, foram pagos pela advogada da família. O serviço fúnebre foi prestado pela Funerária Bom Samaritano.

Segundo o coveiro que administra os cemitérios da região, Fábio Almeida, os familiares solicitaram que fosse possível o retorno ao local do sepultamento para construir um jazigo de alvenaria, a fim de dar um local digno para a cova de Lázaro. Eles devem retornar nos próximos dias com esse objetivo.

