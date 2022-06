O Calaf vai voltar!

Três meses após encerrar atividades, estabelecimento anuncia retorno já com programação marcada para julho

Um dos bares mais tradicionais de Brasília, que havia encerrado atividades devido à pandemia de covid-19, vai voltar a funcionar! O Calaf anunciou, nesta segunda-feira (27), que vai reabrir as portas para receber de novo o brasiliense que sentiu saudade nesses três meses de fechamento.

“Depois de inúmeras manifestações de solidariedade, temos a felicidade de anunciar que o Calaf está de volta à cena de Brasília como espaço de cultura, arte e resistência! Tudo isso graças ao apoio incondicional, amor, carinho e comprometimento dos nossos amados clientes, artistas, produtores e amigos”, declarou o perfil oficial do Calaf em nota publicadas nas redes sociais. “Foram 32 anos de Brasília. 32 anos de história. Que venham mais e mais décadas!”

O proprietário do bar, Venceslau Calaf, confirmou nas redes sociais a reabertura do bar batizado com seu sobrenome. “Agora que a pandemia está apanhando, acalmando, virando uma gripezinha, nós resolvemos retomar com o Calaf. Depois de 33 anos, agora vamos começar uma nova era.”

O retorno já tem data marcada e programação definida para julho. O Calaf vai reabrir no próximo dia 12, com o tradicional samba que era realizado às terças-feiras comandado pelo grupo 7naRoda. No dia 15, tem a festa Reconvexa; e no dia 16, o festival Emopalooza, que chega ao sexto ano.