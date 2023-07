Núcleo de Testagem e Aconselhamento funcionará temporariamente na Asa Sul

Enquanto ocorrer a revitalização do espaço na Rodoviária do Plano Piloto, os serviços serão prestados no Cedin, na W3 Sul

A partir de segunda-feira (24), o Núcleo de Testagem e Aconselhamento (NTA) – antes chamado de CTA – passará a atender, temporariamente, no Centro Especializado em Doenças Infecciosas (Cedin), na W3 Sul. A mudança é necessária para a revitalização das instalações localizadas na Rodoviária do Plano Piloto. "A medida é essencial para melhorar a infraestrutura que impacta o atendimento dos pacientes e o trabalho dos servidores", aponta o superintendente da Região de Saúde Central, Paulo Roberto da Silva. Devido à necessidade de organização para a transferência, nesta sexta-feira (21), o serviço funcionará parcialmente no próprio NTA. Serão fornecidos autotestes para vírus da imunodeficiência humana (HIV), além de atendimentos de urgência. Nesses dias, o horário de funcionamento será das 8h às 12h e das 13h às 18h. Durante o período de intervenção, com previsão de 180 dias, os serviços de testagem e aconselhamento serão redirecionados integralmente para o Cedin. A assistência será oferecida de segunda à sexta-feira, das 7h às 12h e das 13h às 18h. A unidade está localizada na via W3 Sul, nas entrequadras 508/509. "Esperamos promover a adequação de fluxos de trabalho assistenciais, ampliando a capacidade de atendimentos à população e associando as mudanças a um maior nível de conforto para a equipe assistencial do local", avalia o diretor administrativo da Região de Saúde Central, Murillo Miguel Nunes. Melhorias estruturais A revitalização inclui a ampliação e a restauração dos consultórios e das salas de coleta de exames, remoção de infiltrações, adequação das janelas, troca de caixas de esgoto e gordura e isolamento acústico das paredes entre os consultórios para sigilo das consultas. "Com isso, conseguiremos garantir atendimento de qualidade aos usuários atendidos", afirma a diretora da atenção secundária da Região de Saúde Central, Pollyanna Mertens. O gerente do Cedin, Leonardo Ramos, enfatiza que a mudança é essencial para proporcionar uma assistência mais adequada. "Pensando em um atendimento mais humanizado, fizemos uma adaptação do espaço para receber os pacientes. Serão oferecidos acolhimento individualizado, salas de espera com bebedouro e banheiros, salas de coleta de exames e um espaço para aguardar com privacidade o resultado de exames." Serviços O NTA é uma unidade de saúde da Atenção Secundária, localizada no mezanino da Rodoviária do Plano Piloto, que oferece testes para a detecção de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), aconselhamento e entrega de preservativos. O núcleo atende pessoas a partir de 13 anos e não é necessário agendamento prévio, bastando que o usuário apresente um documento de identificação oficial. Os exames oferecidos incluem detecção de HIV, sífilis e hepatite B e C, autoteste de HIV e entrega de kit de coleta para detecção de clamídia e gonorreia. Durante o atendimento, que tem duração de 20 a 60 minutos, o paciente recebe os resultados dos exames. Caso seja positivo para alguma IST, a equipe fornece orientações sobre o início do tratamento.