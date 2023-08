Novos docentes da UnDF são nomeados

A lista dos candidatos selecionados está disponível no site da UnDF e os novos professores têm até 30 dias para tomarem posse

O Governo do Distrito Federal (GDF) divulgou, no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta quinta-feira (17), 21 nomeações de docentes para a Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes (UnDF). As nomeações substituirão às que foram anuladas em consequência de solicitação de reposicionamento para o final da fila de seleção e por não comparecimento à posse. A lista dos candidatos selecionados está disponível no site da UnDF e os novos professores têm até 30 dias para tomarem posse.

O edital do concurso para formação do corpo docente da UnDF foi lançado em 22 de junho de 2022, com vagas distribuídas entre os cargos de professor e tutor de educação superior da carreira magistério superior do quadro de pessoal do Distrito Federal. Os primeiros 80 aprovados foram nomeados em maio deste ano pelo governador do DF, Ibaneis Rocha, em cerimônia realizada no Salão Branco, do Palácio do Buriti.

“A Universidade do Distrito Federal e o Governo do Distrito Federal reiteram o valor e compromisso de se constituir o quadro de docentes da universidade em pluralidade de áreas para a oferta de cursos de graduação e de pós-graduação”, destacou Simone Benck, reitora pro-tempore da UnDF.

Início do semestre letivo

O semestre letivo da UnDF começou no dia 31 de julho e os docentes empossados já estão atuando em nove cursos de licenciatura, bacharelado e tecnológico no Campus Norte da UnDF, localizado no Lago Norte. No total, o processo seletivo estudantil da UnDF ofertou 360 vagas para nove graduações, entre elas gestão ambiental, engenharia de software e produção cultural.

*Com informações da UnDF