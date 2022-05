Novo espaço da Escola Pública Bilíngue Libras e Português Escrito será reformado

Segundo o governador, o objetivo com a nova unidade é levar o ensino bilíngue ao Plano Piloto

O governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) anunciou, nesta segunda-feira (03), a abertura da licitação para a reforma do espaço onde irá funcionar a segunda Escola Pública Bilíngue Libras e Português Escrito do DF.

Segundo o governador, o objetivo com a nova unidade é levar o ensino bilíngue ao Plano Piloto. A primeira escola fica em Taguatinga e a segunda será implementada na quadra 912 da Asa Sul.

“Temos como objetivo implementar o ensino bilíngue no Plano Piloto e, em médio prazo, transformar a escola em um espaço que também vai proporcionar atividades de lazer, cultura e esporte”, escreveu o governador em suas redes sociais.

Ao todo, existem cerca de 20 alunos com algum tipo de deficiência na rede pública da capital, sendo que mais de mil são deficientes auditivos. “Proporciona esse tipo de ensino é uma conquista não só minha, mas deles também”, finalizou Ibaneis.

A rede pública do DF atende aproximadamente 20 mil estudantes com algum tipo de deficiência. Dentro desse cenário, mais de mil são deficientes auditivos. Proporcionar esse tipo de ensino é uma conquista não só minha, mas deles também. https://t.co/bFFBEFRiQ9 — Ibaneis Oficial (@IbaneisOficial) May 2, 2022

O terreno onde ficará a nova escola tem 120.000 m² e a área a ser contemplada pelas benfeitorias é de 1.624,52 m². O valor estimado da obra é de R$ 4.845.784,51.

Os serviços a serem contratados incluem impermeabilização dos espaços, adequação do sistema contra incêndio, reformas das redes hidrossanitária, elétrica e de telefonia, entre outros. A nova unidade também receberá materiais, mobiliário e equipamentos necessários para o seu funcionamento.