Novo concurso público em áreas da assistência à saúde

A previsão é que o edital seja publicado ainda este mês. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (11) pelo secretário de Saúde

Um novo concurso deve abastecer o Distrito Federal com profissionais da área de assistência à saúde. A novidade foi anunciada peça Secretaria de Saúde, que prepara um novo concurso público para a contratação de 230 médicos, 101 enfermeiros e 50 cirurgiões-dentistas. A previsão é que o edital seja publicado ainda este mês. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (11) pelo secretário de Saúde, general Manoel Pafiadache, durante coletiva de imprensa. “Isso é um ganho muito grande para o atendimento da população”, afirmou o gestor.

Em paralelo, a pasta trabalha para reforçar as equipes de saúde por meio de contratações temporárias. O prazo para os 100 médicos selecionados por meio do último processo seletivo se apresentarem encerrou nesta sexta-feira (11) e, então, será realizada uma nova convocação dos profissionais do cadastro reserva para preencher todas as vagas.

“O referido processo seletivo tem a finalidade de recompor as equipes de saúde assistenciais, incrementando a força de trabalho da rede. É importantíssimo que esses profissionais aprovados no certame entrem em exercício, para que obtenhamos êxito no processo”, explicou o subsecretário de Gestão de Pessoas, Evillásio Ramos.

O subsecretário acrescentou que as lotações estão sendo realizadas de acordo com as prioridades. Até o momento, os profissionais que tomaram posse já foram lotados em pontos estratégicos: Hospital Cidade do Sol (Sol Nascente), Complexo Regulador em Saúde do Distrito Federal, e hospitais regionais do Gama, da Asa Norte e de Ceilândia.

Cirurgias e medicamentos

O secretário-adjunto de Assistência à Saúde, Pedro Zancanaro, informou o avanço dos números de cirurgias na rede pública. “Foram realizadas, desde janeiro, mais de 6 mil cirurgias eletivas no DF, o que é um marco muito interessante na assistência”, afirmou.

*Com informações da Agência Brasília