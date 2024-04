Novo concurso para analista da DPDF é autorizado

A Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) publicou, na edição desta quarta-feira (03) do Diário Oficial do DF (DODF), a autorização para a realização de novo concurso público para o cargo de analista de apoio à assistência jurídica da instituição.

O próximo certame será destinado ao provimento de sete vagas para o cargo, além da formação de cadastro reserva. Ele será reservado às especialidades cuja lista já foi esgotada, como direito, contabilidade e tecnologia da informação (TI), e a novas áreas que vão compor os quadros da instituição, a exemplo de medicina, enfermagem e odontologia. Atualmente, a instituição conta com 301 cargos de analista de apoio à assistência judiciária, estando três vagos.

Para o defensor público-geral Celestino Chupel, fortalecer o quadro de servidores da instituição é fundamental para que a Defensoria Pública preste um serviço cada vez melhor à população em situação de vulnerabilidade do DF. “A chegada de novos analistas torna possível a expansão das atividades da instituição, com o reforço do atendimento a diversas regiões administrativas. Além disso, permite que cada vez mais pessoas sejam alcançadas pelos serviços da DPDF”, destacou.

Último concurso

O último edital para analista de apoio à assistência judiciária da DPDF ofertou 60 vagas imediatas para os quadros da instituição. Foram contempladas diversas áreas de formação superior, como direito, administração, comunicação social, contabilidade, economia, engenharia civil, entre outros. Ao todo, a instituição nomeou mais de 235 analistas.

O concurso foi publicado em 2020, mas suspenso devido à pandemia. O certame foi retomado em 17 de dezembro de 2021 e teve as provas objetivas aplicadas no dia 13 de fevereiro de 2022. Foram mais de 14 mil inscritos, segundo dados do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), banca organizadora do concurso.

Os cargos preveem jornada semanal de 35 horas, ou seja, 7 horas diárias. Além das provas objetivas e discursivas, o concurso ainda contou com a etapa de avaliação de títulos.

As informações são da Agência Brasília