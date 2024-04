Primeiro edital para participar do projeto Rede Comunidade é publicado

A Secretaria de Atendimento à Comunidade (Seac), por meio da Subsecretaria de Tecnologias Sociais e em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), lançou o edital para o projeto Rede Comunidade, visando a qualificação e capacitação de gestores ou voluntários das organizações da sociedade civil (OSCs) que atuam em projetos sociais nas regiões administrativas do Distrito Federal. O documento foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) de terça-feira (2).

O processo de seleção será coordenado pela Seac e assegura a participação dos interessados que cumpram os requisitos estipulados. Podem participar gestores ou voluntários de OSCs formais ou informais que desenvolvam projetos sociais no DF. Serão disponibilizadas 360 vagas, sendo 30 para cada edição, distribuídas por região administrativa das macrorregiões do Distrito Federal.

O projeto Rede Comunidade será realizado em edições. Cada uma delas ocorrerá de segunda a sexta-feira, com carga horária de 20 horas, sendo 4 horas diárias. As disciplinas incluem formalização, projeto para entidade, prestação de contas, gestão de OSC, marketing digital e orientações para captação de recursos para emenda parlamentar. A certificação será concedida aos participantes que cumprirem pelo menos 80% do curso.

As disciplinas incluem formalização, projeto para entidade, prestação de contas, gestão de OSC, marketing digital e orientações para captação de recursos para emenda parlamentar

As inscrições para o Rede Comunidade poderão ser realizadas online, no Portal da Comunidade, ou presencialmente na Seac, da 0h do dia 15 de abril às 23h59 do dia 8 de novembro. Os participantes serão selecionados por ordem cronológica de inscrição.

O resultado da seleção e a convocação dos participantes serão divulgados no site da Secretaria, dentro de até cinco dias úteis após o término das inscrições da edição. As informações sobre local e horário das atividades de formação serão disponibilizadas nesse mesmo período.

O Rede Comunidade representa uma oportunidade crucial para o aprimoramento de gestores e voluntários que desejam fortalecer habilidades na gestão de projetos sociais, contribuindo para um impacto mais efetivo e sustentável nas comunidades do Distrito Federal.

*Com informações da Seac