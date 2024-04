GDF investirá R$ 10 milhões em nova UBS em Santa Maria

O Governo do Distrito Federal (GDF) vai investir mais de R$ 10 milhões para a construção de mais uma Unidade Básica de Saúde (UBS) em Santa Maria, implantação de calçadas e estacionamentos e reformar um campo de grama sintética. Segundo a Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílio (Pdad) de 2021, a região é morada de mais de 130 mil habitantes.

A informação foi divulgada na manhã desta quarta-feira (3) durante agenda do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, na cidade. Na ocasião, o líder do Executivo assinou as ordens de serviço para o início da construção da UBS, das obras do gramado sintético e das calçadas e estacionamentos.

“Desde o nosso primeiro mandato, Santa Maria tem sido atendida naquilo tudo que tem sido solicitado. Temos feito um esforço muito grande para dar solução a todos os problemas”, afirmou o líder do Executivo.

Antes, o governador visitou o terreno onde será construída a nova UBS, na CL 109, Lote D. “Estamos lançando a construção de mais uma UBS para atender a região de Santa Maria. Estamos trabalhando no nosso orçamento para melhorar a qualidade do atendimento médico no Distrito Federal”, ressaltou.

Saúde

A nova UBS será construída em uma área de 1.499,35 m². A estrutura terá capacidade para abrigar quatro equipes de Estratégia de Saúde da Família (EsF) da Atenção Primária. Serão investidos mais de R$ 10 milhões na obra coordenada pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) sob intermédio da Secretaria de Saúde (SES-DF). Os recursos são do Fundo de Saúde do Distrito Federal, que teve o crédito orçamentário descentralizado para as despesas em portaria publicada no Diário Oficial do DF (DODF).

“Nós estamos falando de uma cidade que carece de equipamentos públicos e que vai receber uma unidade básica de saúde porte 2, que comporta quatro equipes. Então, ela tem possibilidade de cuidar de uma população de uma área descrita em torno de 16 a 18 mil pessoas”, adianta a secretária de Saúde, Lucilene Florêncio.

Esse é mais um reforço ao atendimento de saúde da população de Santa Maria, que, neste ano, já ganhou outra unidade básica inaugurada, a UBS 6, na EQ 304/307, com 450 m² de área e duas equipes de EsF. Juntas, as duas novas unidades realizarão consultas, acompanhamentos, orientações, vacinação, controle de doenças crônicas, cuidados paliativos, reabilitação e tratamento de doenças agudas e infecciosas.

Infraestrutura

A região da CL 415 terá a implantação das novas calçadas e a criação de estacionamentos. Serão utilizados R$ 500 mil na obra proveniente de emenda parlamentar do deputado distrital Daniel de Castro. “As calçadas são demandas dos moradores, por isso nós colocamos como prioridade. Para se ter uma ideia, a Novacap já fez mais de 650 quilômetros de calçadas em todo o DF”, comentou o presidente da companhia, Fernando Leite.

Ele ressaltou que as calçadas serão em concreto usinado. “Todas as calçadas serão dentro da tecnologia moderna que estamos adotando em todas as calçadas que estamos fazendo. É uma coisa muito bacana e moderna”, classificou.

Já o campo sintético no Núcleo Rural Santos Dumont terá o gramado substituído, o alambrado trocado e a adequação da acessibilidade, serviços que serão feitos por meio de um consórcio. O investimento é de R$ 300 mil proveniente de emenda parlamentar da deputada distrital Jaqueline Silva.

“Esse campo de grama sintética realmente precisava fazer uma obra. O campo existente estava detonado. Então vamos trocar o gramado e o alambrado”, adiantou o presidente da Novacap.

As informações são da Agência Brasília