Novo bloqueio no trânsito da Estrutural a partir de segunda-feira (7)

Na próxima segunda-feira (7), a partir das 4h, o trânsito na pista expressa sul da Estrutural (sentido Plano Piloto) será bloqueado

O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER/DF) informa que, com o avanço da obra de pavimentação de concreto da Estrada Parque Ceilândia (DF-095), uma nova alteração no trânsito da região será executada.

Na próxima segunda-feira (7), a partir das 4h, o trânsito na pista expressa sul da Estrutural (sentido Plano Piloto) será bloqueado a partir do viaduto de acesso à Cidade do Automóvel, sentido Viaduto Ayrton Senna, por conta da evolução da execução do pavimento de concreto.

Com isso, os motoristas vão seguir pela via marginal do lado sul da rodovia e terão como alternativa de trânsito prosseguir pelas vias internas do Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), seja em direção à Feira dos Importados, em direção aos trechos 2, 3 e 4, seja em direção à Estrada Parque Indústria e Abastecimento (Epia).

“As adequações que estamos realizando no trânsito visam diminuir os transtornos aos milhares de motoristas que trafegam por essa região. Reiteramos à população do Distrito Federal que o DER trabalha dia e noite para fazer com que as obras avancem e, ao mesmo tempo, permitam, dentro do possível, que o fluxo de veículos prossiga e cause um impacto cada vez menor para todos”, explica o presidente do DER-DF, Fauzi Nacfur Junior.

Histórico da obra

Iniciada em dezembro de 2022, a troca do pavimento asfáltico por pavimento de concreto com 21 centímetros de espessura, na rodovia que tem 13 km de extensão em cada sentido, já teve concluído um trecho de 9,6 km, sendo 4,8 km no sentido Ceilândia – Plano Piloto e 4,8 km no sentido contrário.

O investimento na obra de grande porte é de R$ 55 milhões, com recursos da Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap). Quando for concluída, a obra vai beneficiar os cerca de 100 mil motoristas que trafegam diariamente pela rodovia. O pavimento rígido de concreto utilizado na obra terá durabilidade de 20 anos.

*Com informações da Agência Brasília