Novas linhas de ônibus melhoram o transporte no DF

O número de passageiros nos transportes públicos pelo Distrito Federal diminuiu cerca de 50% com a pandemia da covid-19. A média diária de embarques em março de 2020 era 1,244 milhão, caindo para 625 mil acessos por dia no mesmo período deste ano. Hoje, a média diária em dias úteis é de 892 mil acessos.

A Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) monitorou o sistema e analisou as solicitações enviadas pelos usuários para criar novos serviços e ampliar a oferta de transporte coletivo para a população.

A regra é conhecida. Sempre que houver necessidade de novas linhas de ônibus ou aumento na quantidade de horários de viagens, qualquer cidadão pode acionar a Semob por meio da Ouvidoria, pelo telefone 162 ou diretamente no site www.ouv.df.gov.br. Nos últimos 12 meses, a secretaria criou novas rotas e aumentou a quantidade de viagens em 82 linhas de ônibus – na maioria dos casos, a pedido de usuários.

Os pedidos de criação de linhas, alteração de itinerários e aumento na quantidade de viagens são estudados pela equipe técnica da Semob. “Estamos sempre monitorando as operações para otimizar as linhas de ônibus e fazer as intervenções necessárias para melhorar o transporte público coletivo”, explica o subsecretário de Operações da Semob, Márcio Antônio de Jesus. “Além disso, quando as solicitações dos usuários indicam a necessidade de alterar ou criar uma nova linha, a equipe da Semob vai a campo e avalia a demanda”.

Exemplos desse trabalho da Semob são as novas linhas 197.6 e 183.8, que começaram a funcionar no último dia 13, facilitando o deslocamento interno em São Sebastião e o acesso dos moradores ao centro de Brasília. São 20 horários de viagens circulares passando por Vila Nova, São Bartolomeu, Morro Azul e Complexo Educacional Zumbi dos Palmares, além de duas viagens como nova opção de chegada à Rodoviária do Plano Piloto, passando pelo Morro da Cruz, Bairro São Francisco e QI 23 via Ponte JK. Os moradores de São Sebastião também foram atendidos com o aumento de 60 viagens na Linha 180.1, que liga a cidade à Rodoviária do Plano.

Mangueiral e Catingueiro

No Jardins Mangueiral, a Semob atendeu ao pedido de implantar linhas diretas para a W3 Sul e W3 Norte. Os ônibus das linhas 180.5 e 180.6 começaram a circular na segunda-feira (13), oferecendo oito viagens por dia, passando pela Ponte JK e pela Esplanada.

Na região da Fercal, os moradores do Núcleo Rural Catingueiro que utilizam a Linha 506.2 também foram atendidos pela Semob. No último dia 15, a linha de ônibus voltou a operar com três horários a mais, como era no período antes da suspensão das aulas presenciais na rede pública devido à pandemia. A solicitação foi apresentada pela vice-diretora da escola classe local, Mariele Carvalho.

Além do Catingueiro, outros pontos da área rural ganharam mais opções de linhas de ônibus. Os moradores do Núcleo Rural Monjolo passaram a ser atendidos pela Linha Circular 0.649 de Planaltina.

As comunidades do Assentamento 1º de Julho e Aguilhada, na região de São Sebastião, foram beneficiadas com a criação da Linha 190.4. Já os moradores da Chapada, área rural do Jardim Botânico, agora contam com a Linha 0.126.

A Região Administrativa (RA) Sol Nascente e Pôr do Sol foi beneficiada com a criação das linhas 942.2, 932.3 e 385.1, além da alteração dos itinerários de nove linhas, que agora passam pela Trecho III e pela Chácara 76 com destino ao Plano Piloto, Taguatinga e Águas Claras. Para atender a nova RA, a Semob lançou recentemente o edital para a construção do primeiro terminal de ônibus urbano do Sol Nascente. As propostas serão recebidas até 15 de outubro.

BRT direto do Gama e Santa Maria

Os passageiros do Gama e de Santa Maria que se deslocam para o Cruzeiro, Sudoeste e para os setores de Indústria e Abastecimento (SIA) e de Armazenagem e Abastecimento Norte (Saan) passaram a contar com viagens partindo dos terminais do BRT Sul.

Com as novas linhas, os usuários foram integrados ao Sistema BRT, que oferece viagens mais rápidas e confortáveis. Durante boa parte do trajeto, esses coletivos se deslocam pela faixa exclusiva, com ganho de tempo de até 20 minutos por viagem. É qualidade de vida para o cidadão, que pode ficar mais tempo com a família.

Mais comunidades atendidas

Estudantes e professores de diversas escolas, trabalhadores da área da saúde e moradores de comunidades de todo o DF vêm sendo atendidos pela Semob com a ampliação do transporte público coletivo. Entre as escolas, estão o Complexo Educacional Zumbi dos Palmares, de São Sebastião, o Centro Educacional do Lago Oeste e o Colégio Tiradentes da Asa Sul.

Os moradores do Assentamento 26 de Setembro ganharam uma linha direta para Rodoviária do Plano Piloto, além da criação de viagens nos finais de semana na linha circular.

Já os setores residenciais Total Ville de Santa Maria, Condomínio Lafont e Paranoá Parque, Alto Bela Vista na Fercal, Água Quente do Recanto das Emas estão entre os que foram atendidos com alteração de itinerário para facilitar aos moradores e prestadores de serviços. Entre os órgãos públicos atendidos, estão Hospital da Criança, Hospital Regional de Ceilândia, o Fórum de Itapoã e a agência dos Correios do Setor de Inflamáveis.

*Com informações da Agência Brasília