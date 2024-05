Nomeação de 2 mil policiais no DF vai à sanção presidencial

A Câmara dos Deputados aprovou, na tarde desta quinta-feira (09), a alteração na Lei Orçamentária Anual (LOA) da União, que prevê a nomeação de 1.284 policiais militares e 800 policiais civis para compor o quadro de segurança do Distrito Federal. Agora, a nomeação segue para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Ontem, o governador Ibaneis Rocha (MDB) e a vice-governadora Celina Leão (PP) estiveram na Casa para pedir apoio dos parlamentares na alteração. Além deles, também participaram da articulação o secretário de Economia, Ney Ferraz, acompanhados do deputado distrital Hermeto e do delegado-geral da PCDF, José Werick.

“Essa é mais uma vitória do GDF. Conversei com o presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO), deputado Julio Arcoverde (PI), e mostrei a importância dessa nomeação para reforçar a atuação das forças de segurança do DF. Agradeço ao deputado”, afirmou Ibaneis Rocha.

Os servidores das forças de segurança são pagos com recursos do Fundo Constitucional, repassado pelo governo federal. Os recursos do Fundo são usados para custear a organização e a manutenção da Polícia Civil, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, bem como prestar assistência financeira para execução de serviços públicos de saúde e educação.

A Secretaria de Economia estima que a despesa com a nomeação desses profissionais ainda em 2024 seria na ordem de R$ 318,3 milhões.

Veja as nomeações aprovadas:

Polícia Militar

→ 1.200 soldados

→ 49 alunos do primeiro CFO/cadetes

→ 35 oficiais de saúde

Polícia Civil

→ 600 agentes de polícia

→ 200 escrivães de polícia.

As informações são da Agência Brasília