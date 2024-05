Brasília pelo Sul entrega 50 toneladas de alimentos

A campanha de solidariedade Brasília Pelo Sul, representada pela primeira-dama do Distrito Federal Mayara Noronha, entregou, na tarde desta quinta-feira (09), 50 toneladas de alimentos na Força Aérea Brasileira (FAB) para serem enviados ao Rio Grande do Sul.

Desde o fim de abril, o estado tem enfrentado fortes chuvas, que levaram a enchentes e destruição em ao menos 425 municípios. No total, mais de 1,5 milhão de pessoas foram afetadas.

Foto: Reprodução/redes sociais

Segundo a Defesa Civil, 107 pessoas morreram em decorrência das chuvas. Além desses, ainda há 136 desaparecidos e 374 feridos.

Mais cedo, o governador do estado, Eduardo Leite (PSDB), anunciou uma primeira estimativa do custo de R$ 19 bilhões para reconstruir o RS.

No momento, os itens que o estado mais precisa são alimentos não perecíveis, colchões, água potável, roupas de cama, toalhas de banho, cobertores, material de higiene pessoal e limpeza, leite em pó, rações para animais, cestas básicas, absorventes, roupas íntimas, mamadeiras e bicos, fraldas infantis e geriátricas, calçados, e mais. É importante que os itens estejam em condições de uso e, se for o caso, dentro do período de validade.