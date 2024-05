Fiscalização apreende peças de carro e alimentos irregulares

A Receita da Secretaria de Economia apreendeu, em operação entre a noite desta quarta (08) e a madrugada desta quinta-feira (09), produtos de informática, peças de carro, roupas e alimentos com notas irregulares. A ação aconteceu na BR-020, em transportadoras do Setor de Cargas Norte e ainda em vias urbanas da Asa Sul e de Planaltina.

Segundo a pasta, os produtos foram avaliados em R$ 750 mil. “Seguimos reforçando as fiscalizações diuturnamente para ampliar a sensação de risco e evitar que os sonegadores atuem”, explica o coordenador de Fiscalização Tributária, Silvino Nogueira Filho.

“Buscamos a manutenção de um ambiente de negócio concorrencial saudável, na medida em que procuramos impedir que maus contribuintes, ou os que sonegam o imposto, venham a concorrer de forma desleal com aqueles que cumprem regularmente suas obrigações fiscais para com o DF”, complementa.

Na BR-020, os auditores fizeram a retenção de um veículo com a base de cálculo estimada em R$ 190 mil em produtos de vestuário e acessórios. As mercadorias se encontravam sem nota fiscal. Ainda em Planaltina, foi apreendida uma carga de autopeças sem a devida documentação fiscal e baterias automotivas com nota fiscal inidônea. Para essas mercadorias, a Receita do DF estima que o valor da carga é de R$ 40 mil.

Na Asa Sul, os auditores fizeram a apreensão de produtos de informática sem a devida documentação fiscal. Entre eles havia câmeras, relógios, cartões de memória, projetores e vários tipos de fone de ouvido. A base de cálculo da carga foi estimada em aproximadamente R$ 350 mil.

Já em visitas às transportadoras do Setor de Cargas, foram retidos vários produtos que apresentavam notas fiscais inidôneas. A carga, que era composta por confecções, produtos alimentícios, acessórios para celulares, tablets e pneus, foi estimada em R$ 170 mil.

As informações são da Agência Brasília