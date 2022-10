Nível do Reservatório do Descoberto está de acordo com o esperado para 2022

O órgão ressalta que as curvas de acompanhamento são elaboradas anualmente, após o término do período chuvoso

Amanda Karolyne

O Reservatório do Descoberto está com 47,1% do volume útil, registrado no Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos da Agência Reguladora de Água, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal, na quarta-feira, 5 de outubro. Segundo a Agência, os níveis dos reservatórios do Descoberto, bem como o de Santa Maria, que está atualmente com 78,0% do volume útil, estão de acordo com o esperado para o ano de 2022, conforme curva de acompanhamento publicada por meio da Resolução Adasa n° 008/2022 para o período entre julho e dezembro deste ano.

O órgão ressalta que as curvas de acompanhamento são elaboradas anualmente, após o término do período chuvoso. O que corresponde ao volume de chuva registrado no período chuvoso que antecede a construção da curva, tem impacto direto sobre os valores projetados.

De acordo com a Agência, a partir deste ano, o sistema ficou ainda mais robusto com um aporte adicional de água por meio da interligação de Corumbá IV à rede de abastecimento do Distrito Federal. Sendo assim, essa medida somada a outras ações de ampliação e melhorias das estruturas de pequenos e médios mananciais de abastecimento, e de redução de perdas na rede, elimina o risco de desabastecimento.

A instituição aponta ainda, que embora os níveis dos reservatórios estejam dentro das projeções traçadas pela Adasa e expressas nas curvas de referência, é importante que todas as instituições, órgãos de governo, setores produtivos e sobretudo a população mantenham uma postura responsável com relação ao uso da água.

De acordo com a Companhia de Saneamento Ambiental do DF (Caesb), o valor de referência do mês definido pela Adasa é de 41%, portanto o volume disponível excede o mínimo previsto em quase 6%. Em nota, a Caesb ressalta que trabalha de forma ininterrupta para garantir a segurança hídrica no DF, tanto em termos de quantidade como de qualidade.

Segundo informado pela Companhia, a empresa se preparou para o enfrentamento do período de estiagem com o aumento da sua capacidade de produção de água com os sistemas Bananal (700 l/s), Lago Paranoá (700 l/s), Gama (320 l/s) e Corumbá (1.400 l/s), totalizando um incremento de 3.120 l/s. E destaca que houve um aumento significativo de 30% na produção e captação de água disponibilizada à população.

A Caesb ainda aponta que Outubro marca o início do período chuvoso no Distrito Federal. E que o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas para os próximos dias, com a chance de aumentar a disponibilidade hídrica dos reservatórios que atendem à população.

Saiba mais:

Hábitos racionais de uso de água

Aqui estão alguns hábitos racionais de uso da água, que a Caesb convida a população a adotar, para a preservação do meio ambiente e também, para repensar as relações de consumo dos recursos naturais. Segundo a Companhia, o uso racional de água também passa por mudança de comportamentos.

• Verifique regularmente possíveis vazamentos nas tubulações dos imóveis.

• Prefira plantas nativas do Cerrado, que são mais resistentes e demandam menos água. Regue as plantas à noite, para evitar a evaporação excessiva no período de calor. Utilize o regador ao invés da mangueira.

• Instale aeradores de torneira que consomem menos água.

• Retire os restos de comida da louça a ser lavada e use uma bacia para colocar a louça enquanto passa o sabão. Enxague todas de uma vez.

• Ao limpar as janelas, dê preferência para realizá-la em dias nublados, pois a luz solar direta seca os produtos de limpeza antes que o vidro seja polido corretamente.

• Um ciclo completo da máquina de lavar pode usar até 200 litros de água, por isso, acumule várias peças e prefira utilizá-la apenas uma vez.

• Reutilize a água da limpeza da máquina de lavar roupas para limpar a garagem ou lavar o carro.

• Mantenha a piscina coberta fora do período de uso.

