Neoenergia Brasília lança 1ª turma da escola de eletricistras exclusiva para mulheres

Neoenergia Brasília inaugurou a unidade da Escola de Eletricistas da distribuidora, localizada no Gama, e lançou a 1ª turma para mulheres

Na última teça-feira, 25, em mais uma ação em comemoração ao Outubro Rosa, a Neoenergia Brasília inaugurou a unidade da Escola de Eletricistas da distribuidora, localizada no Gama, e emparceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), trouxe como grande novidade, o lançamento da primeira turma exclusiva para mulheres.

O evento contou com a participação do diretor-presidente da Neoenergia Brasília, Frederico Candian, da secretária da Mulher do Governo do Distrito Federal (GDF), Vandercy Camargos, e da subsecretária de Promoção das Mulheres da Secretaria de Estado da Mulher, Luene Garcia.

“A Escola de Eletricistas amplia a oportunidade de uma nova profissão para mulheres, além de contribuir para a equidade de gênero em profissões que são majoritariamente masculinas”, explica Frederico Candian. “Isso sem falar na possibilidade de fomentar a geração de emprego e renda no Distrito Federal”, finaliza o executivo.

A escola possibilita que, depois da formação, as alunas possam integrar o quadro de colaboradores da distribuidora, de empresas parceiras ou atuar em outras instituições no mercado. A expectativa é formar turmas exclusivas para o público feminino ou mistas, com no mínimo 35% de participantes mulheres. E, até 2023, mais de 230 eletricistas terão a oportunidade de se capacitar por meio de nove turmas.

“A proposta de ingresso de mulheres na Escola de Eletricistas é uma iniciativa de vanguarda e promissora, pois possibilita a inserção de mulheres em um campo eminentemente masculino, favorecendo o aumento da empregabilidade e até mesmo o empreendedorismo feminino”, avalia Luene Garcia.

Presença feminina

O Grupo Neoenergia possui aproximadamente 3 mil mulheres em seu quadro de colaboradores. Dessas, 334 ocupam cargos de liderança dentro da corporação. Só na Neoenergia Brasília, mais de 200 mulheres foram contratadas desde que a distribuidora chegou à capital federal. No âmbito da escola de eletricistas, 49 mulheres se formaram, por meio das turmas mistas, e foram integradas à empresa.

Sou mais mulher

Na ocasião, a Neoenergia Brasília assinou um Acordo de Cooperação Técnica com a Secretaria de Estado da Mulher (SMDF) e aderiu ao projeto da Rede Sou Mais Mulher, que busca a promoção dos direitos das mulheres e o enfrentamento a todos os tipos de violência contra elas. A distribuidora vai disponibilizar 100 vagas para que mulheres atendidas pela SMDF participem de processo seletivo da Escola de Eletricistas. Clique aqui e acompanhe o calendário de inscrições para a Escola de Eletricistas da concessionária.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em contrapartida, a pasta vai ministrar palestras presenciais e/ou on-line, voltadas ao combate à violência contra as mulheres, como o Programa Código Sinal Vermelho e para a conscientização da igualdade de gênero, a fim de promover a dignidade e autoestima das mulheres do Distrito Federal.

Curso

A escola oferece capacitação profissional gratuita, e pessoas com idade acima de 18 anos, ensino médio completo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH), mínimo B, podem se inscrever. Os cursos têm ênfase em redes de distribuição de energia elétrica e as aulas são divididas em duas etapas, começando pela parte teórica, em formato remoto, e finalizando com as aulas práticas presenciais, em campos de postes, seguindo os protocolos de saúde e segurança.

Pioneirismo

O projeto é realizado pelas distribuidoras do grupo Neoenergia desde 2019 (2013) e já capacitou mais de 4,9 mil alunos no Distrito Federal e nos estados da Bahia, de Pernambuco, do Rio Grande do Norte e São Paulo. Desse total, mais de 3,6 mil profissionais foram contratados pelas empresas do grupo. A iniciativa pioneira ao criar turmas para mulheres, a fim de promover a diversidade e a inclusão, é reconhecida como exemplo global de um dos Princípios de Empoderamento das Mulheres pelo WeEmpower, programa da ONU Mulheres junto à Organização Internacional do Trabalho (OIT) e à União Europeia, para estimular boas práticas das empresas.