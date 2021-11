Neoenergia abre chamada pública para projetos de eficiência energética

Empresa vai investir R$ 9,3 milhões em projetos com melhorias de instalações, micro e minigeração fotovoltaica e aquecimento solar de água

A Neoenergia Brasília iniciou as inscrições de propostas na chamada pública para selecionar projetos de eficiência energética. O recurso disponibilizado pela concessionária é de R$ 9,3 milhões. As propostas podem ser enviadas até o dia 6 de janeiro de 2022, pelo portal da chamada, acessível através do site da empresa, www.neoenergiabrasilia.com.br, onde também foi disponibilizado o edital.

Serão aceitos projetos que contemplem melhorias de instalações, a exemplo de ações em sistemas de iluminação interna e externa, sistemas motrizes e condicionamento ambiental, além da implantação de sistemas de micro e minigeração com fonte incentivada solar fotovoltaica, aquecimento solar de água e iluminação pública. As iniciativas selecionadas deverão ser executadas ao longo de 2022.

“Com a chamada pública, o processo de escolha dos projetos que fazem parte do Programa de Eficiência Energética é mais transparente e democrático, visando uma maior participação da sociedade. O objetivo é de estimular o uso mais eficiente de energia, com práticas sustentáveis”, afirma a gerente de Eficiência Energética da Neoenergia, Ana Christina Mascarenhas.

Podem se inscrever consumidores que estejam em dia com a distribuidora e façam parte dos segmentos de poder público, comércio e serviços, serviço público, condomínios residenciais, iluminação pública e industrial, de acordo com o edital. As regras cumprem as determinações do Programa de Eficiência Energética (PEE), regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

