Sejus terá mutirão do Procon para renegociação de dívidas com o BRB

Organizado pela Secretaria de Justiça e Cidadania, evento ocorrerá nos dias 5 e 6 de novembro no Arapoanga, em Planaltina

As atividades do programa Sejus Mais Perto do Cidadão marcarão presença em Planaltina pela segunda vez. Nesta 16ª edição, o programa ocorrerá no Setor Habitacional Arapoanga, na próxima sexta-feira (5), das 9h às 17h, e no sábado (6), das 9h às 13h. A estrutura do evento, organizado pela Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus), será instalada na Unidade Básica de Saúde nº 5, na quadra 12D, conjunto A. A novidade desta edição é o mutirão do Procon para renegociação de dívidas com o BRB, que estará disponível no primeiro dia da ação.

Os moradores também terão acesso a diversos serviços públicos, como Na Hora, emissão gratuita da 1ª e 2ª via do RG, assistência jurídica e psicológica e corte de cabelo. “A cada evento conseguimos ampliar os serviços oferecidos, transformando nosso evento na maior ação itinerante do Governo do Distrito Federal para levar cidadania, serviços públicos e garantia de direitos à população”, destacou a secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani.

Na área da saúde, serão oferecidos atendimento médico, aferição de pressão, teste de glicemia, acupuntura, massoterapia, exame citopatológico, orientação odontológica, consulta oftalmológica e prevenção ao glaucoma, entre outros. A ação contará ainda com apresentações culturais, venda de produtos orgânicos e pães produzidos por socioeducandos e Feira de Talentos e Cidadania. Para a criançada, será montada uma tenda com oficinas, brinquedoteca, pula-pula e cantinho da leitura.

Os moradores ainda terão a oportunidade de participar de cursos profissionalizantes para agente de portaria, recepcionista e Personal Organizer (dicas de organização e limpeza doméstica), além de palestras de confeitaria. Os interessados devem efetuar a inscrição para o curso escolhido no site https://cursos.sejus.df.gov.br.

O Programa

A 16º edição do Sejus Mais Perto do Cidadão é realizada com o apoio da Administração Regional de Planaltina, voluntários e as instituições parceiras. O evento já realizou mais de 85 mil atendimentos à população, passando por Candangolândia, Paranoá, Planaltina, Brazlândia, Recanto das Emas, São Sebastião, Riacho Fundo, Sol Nascente/Pôr do Sol, Itapoã, Ceilândia, Rodoviária do Plano Piloto, Estrutural, Samambaia e Paranoá

Serviço

Sejus Mais Perto do Cidadão – Arapoanga/Planaltina

Sexta-feira (5), das 9h às 17h

Sábado (6), das 9h às 13h

Local: Unidade Básica de Saúde nº 5, na quadra 12D, conjunto A