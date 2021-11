Gasolina chega a R$ 7,59 em postos do DF

Valor do ICMS foi corrigido na última segunda (1º)

Após correção do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) na última segunda-feira (1º), o preço da gasolina teve novo aumento nesta quarta (3). Em alguns postos do Distrito Federal, o litro chega a R$ 7,59.

Alguns postos impõem preços diferentes a depender da forma de pagamento. O posto Nenen’s, em Taguatinga, por exemplo, cobra R$ 6,89 para pagamento com cartão de débito e R$ 6,99 no crédito.

O valor do ICMS foi corrigido em R$ 0,34, no caso da gasolina, e R$ 0,15, no do etanol anidro. Agora, pelos próximos três meses, entrará em vigor o congelamento do imposto promovido pelo Governo do Distrito Federal. A medida, no entanto, não deve significar redução do preço nas bombas para o consumidor.

Bolsonaro fala em aumento

Na segunda (1º), enquanto estava em Roma, na Itália, o presidente Jair Bolsonaro disse ter uma informação extraoficial de que a Petrobras anunciará, nos próximos 20 dias, um novo reajuste nos preços dos combustíveis. “Uma notícia que dou para vocês, eu tenho pressa, a Petrobras já anuncia, eu sei extraoficialmente, novo reajuste daqui a uns 20 dias”, declarou Bolsonaro.

Após a fala, a Petrobras negou que reajustará os preços e disse que não repassou informações antecipadamente a ninguém. “A Petrobras não antecipa decisões de reajuste e reforça que não há nenhuma decisão tomada por seu Grupo Executivo de Mercado e Preços (GEMP) que ainda não tenha sido anunciada ao mercado”, declarou a empresa horas depois do anúncio de Bolsonaro.