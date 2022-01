Na Hora Sobradinho de portas abertas oficialmente para atender a população

A unidade de Sobradinho foi a terceira completamente revitalizada pela Sejus. Nesta semana, começaram as obras em Ceilândia

A unidade do Na Hora de Sobradinho foi entregue oficialmente, nesta quinta-feira (27), à população, com as instalações mais modernas, tecnológicas, confortáveis e seguras, após 60 dias de obras de revitalização. Nesse período, os atendimentos ocorreram em um local temporário, no Centro Olímpico e Paralímpico de Sobradinho. Ao reinaugurar a unidade, a secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani, destacou que o atendimento eficiente e de qualidade aos moradores do DF é um dos pilares da pasta.

“Quando a gente pega um serviço que tão utilizado pela população, como o Na Hora, e o aprimora ainda mais, reforçamos o nosso compromisso que é cuidar das pessoas. Neste ano, continuamos trabalhando muito porque temos uma gestão de entregas e de responsabilidade”, destacou Passamani.

A obra incluiu toda revitalização do piso, dos banheiros e da copa, a substituição do sistema elétrico e de todo parque tecnológico. O layout foi redefinido e ganhou novos mobiliários e divisórias. A mudança também possibilitou o aumento do número de postos de atendimento de 23, no início da gestão, para 31 após a revitalização, o que abre a oportunidade de a unidade receber novos órgãos parceiros e/ou aumento dos atuais.

A unidade de Sobradinho foi a terceira reformada pela Sejus. Já foram entregues à população o Na Hora da Rodoviária e o de Brazlândia e a expectativa é concluir em 2022 a revitalização das outras quatro unidades no DF. Nesta semana, começaram as obras em Ceilândia. Além da melhoria do espaço físico, a pasta tem investido em tecnologia para oferecer um atendimento mais eficiente e ágil aos usuários do serviço. A unidade de Sobradinho, por exemplo, prestou somente no ano passado 89 mil atendimentos e tem o menor tempo de espera: 2 minutos e 45 segundos.

Outras ações

Em breve, os moradores de todas as regiões administrativas do Distrito Federal poderão contar com os atendimentos itinerantes do Na Hora Mais Perto do Cidadão. A unidade móvel chegou na véspera de Natal à Sejus e irá percorrer todas as cidades da capital, principalmente as que ainda não possuem uma unidade fixa.

Outra inciativa para ampliação dos serviços do Na Hora foi lançamento do Na Hora Cidades, que disponibiliza postos de autoatendimento para a população, em parceria com as administrações regionais. O projeto já está em funcionamento em São Sebastião, Cidade Estrutural e Planaltina.

Na Hora Sobradinho

Atualmente, o Na Hora Sobradinho conta com a presença de nove órgãos parceiros atuantes:

• CORREIOS – Companhia Brasileira de Correios e Telégrafos

• DETRAN – Departamento de Trânsito do Distrito Federal

• DPDF – Defensoria Pública do Distrito Federal

• MTP – Ministério do Trabalho e Previdência

• Neoenergia

• PCDF – Instituto de Identificação

• PROCON – Instituto de Defesa do Consumidor

• SEDES – Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

• SEEC – Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal

Serviço

Endereço: Quadra 6, Área Especial 8 – Sobradinho/DF

Telefone: 2104-4253

Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira das 7h30 às 19h