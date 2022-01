Estudantes da UNB terão que apresentar comprovante de vacinação

Com 47 votos a favor e duas abstenções, a Universidade de Brasília (UnB) aprovou na manhã de quinta-feira (27), a ampliação da exigência da vacinação completa para acesso de áreas fechadas no campus da instituição. Em reunião virtual do Conselho da Administração da UnB, transmitida pelo canal da universidade no Youtube, a reitora Márcia Abrahão explicou que dará prazo de 15 dias para que a fiscalização tenha início. “Vou tentar assinar o mais rápido possível, ainda hoje se possível, até porque temos um problema logístico. Nós temos que treinar nossos vigilantes, porque a exigência vai valer para qualquer pessoa”, explica. Desde o início das aulas, no dia 17 de janeiro, a apresentação do cartão de vacinas já era exigida nas entradas do Restaurante Universitário (RU) e da Biblioteca Central (BCE), no campus Darcy Ribeiro. No que consta o segundo semestre de 2021, cerca de 15% das turmas de graduação terão algum grau de presencialidade. Contudo, as unidades têm autonomia tanto em relação à gestão da oferta quanto ao início das atividades nos campi. No campus Darcy Ribeiro, a maioria dos professores optou por ministrar as primeiras aulas ainda na modalidade remota.