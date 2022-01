PMDF prende homens com arma de fogo em Brazlândia

Os dois detidos foram conduzidos à 18ª Delegacia para registro da ocorrência

Um homem acusado de porte ilegal de arma de fogo foi preso por policiais militares do Grupo Tático Operacional do 16º Batalhão, por volta das 9h30 desta quinta-feira (27) em Brazlândia.

A equipe do Gtop 36 recebeu informações sobre um Honda/Civic que estaria abandonado e com as portas abertas em uma área de mata, próximo da DF – 533. Ao chegarem no local, os policiais encontraram dois suspeitos no interior do veículo. Na abordagem, foi encontrado um revólver calibre 22 com três munições e um simulacro de arma de fogo.

O carro não era produto de furto ou roubo, mas não estava licenciado e encaminhado ao depósito. Os dois detidos foram conduzidos à 18ª Delegacia para registro da ocorrência.