Na Hora, Procon e Conselhos Tutelares não funcionarão no dia 7 de setembro

Os conselhos tutelares atenderão apenas demandas urgentes registradas pela Cisdeca. Já o Procon funcionará apenas na segunda

Devido ao feriado nacional do Dia da Independência do Brasil, comemorado na próxima terça-feira (07), a Secretaria de Justiça e Cidadania informou que as unidades do Na Hora e os Conselhos Tutelares não funcionarão na segunda-feira (6) e nem no Dia da Independência.

Os conselhos tutelares atenderão apenas demandas urgentes registradas pela Cisdeca, através dos telefones: 125 (gratuito) e (61) 3213-0657 / 3213-0763 / 3213-0766.

Já o Procon funcionará apenas na segunda, tanto na sede do órgão como nos demais postos.