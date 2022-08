Na Hora do Riacho Fundo passa por reforma

Entre os dias 5 e 10, o Na Hora da região ficará sem atendimento para o retorno ao antigo local, no Shopping Riacho Mall

A unidade do Na Hora do Riacho Fundo irá passar por reforma e deve se manter fechado até o próximo dia 12.

Segundo a Secretaria de Justiça e Cidadania, enquanto o local passa por revitalização, a população da área pode buscar atendimento na unidade provisória montada na Administração do Riacho Fundo I, que funcionará até o dia 3.

Entre os dias 5 e 10, o Na Hora da região ficará sem atendimento para o retorno ao antigo local, no Shopping Riacho Mall. “A intenção da Sejus é revitalizar todas as Unidades de Atendimento do Na Hora, levando mais conforto, acessibilidade, agilidade e excelência nos serviços oferecidos aos cidadãos do Distrito Federal”, explica o secretário de Justiça e Cidadania, Jaime Santana.

Entre as melhorias a serem feitas está a otimização dos espaços, como a substituição de todo o mobiliário e divisórias, possibilitando a redução do risco ergonômico e de doenças ocupacionais graves; adequação de toda rede elétrica e substituição da rede lógica, no qual o tipo de cabo será utilizado para suprir as necessidades de velocidade de tráfego, qualidade e quantidade de informações que circularão pela rede de cabeamento estruturado.

Além disso, haverá a construção de novo balcão de atendimento mais moderno e acessível; renovação de toda a programação visual, contemplando placas de sinalização de órgãos e de segurança; a área interna da unidade receberá pintura novinha.

Haverá também a substituição de todo forro de gesso e das luminárias; substituição de todo parque tecnológico, com equipamentos mais modernos e céleres; e instalação de piso elevado na sala de informática e de câmeras segurança.

Os servidores e colaboradores também poderão contar com uma copa novinha, com substituição de pia e do revestimento das paredes e piso; instalação de armário de pia na copa. Uma nova sala técnica para acomodar o nobreak; instalação de películas de proteção UV para proteção da luz solar em todos os vidros que possui entrada de luz solar; recuperação e limpeza química em pilares e paredes que possuem pastilhas cerâmicas. Por fim, haverá a criação da Sala de Descompressão com ambiente adequado para pausas dos servidores e colaboradores da Unidade, em atendimento à implementação da Política de Qualidade de Vida no Trabalho no âmbito do Na Hora.