Na Hora de Brazlândia reabre na terça (5) em espaço temporário

A unidade do Na Hora de Brazlândia foi fechada na última sexta-feira (1º) para obras de revitalização

A unidade do Na Hora em Brazlândia será reaberta nesta terça-feira (5), em um novo endereço temporário. A mudança durará 60 dias, a população será atendida no anexo da Agência do Trabalhador da cidade, localizada no SCDN, Bloco K, Loja 01/05 – Setor Norte.

A unidade do Na Hora de Brazlândia foi fechada na última sexta-feira (1º) para obras de revitalização, que incluem reforma de piso, banheiros, copa, troca de mobiliários, divisórias, pinturas, telhados e redefinição de layout.

“Sabemos o quanto o Na Hora simplifica a vida da população. Por isso, mesmo com a reforma da unidade, vamos seguir com os atendimentos presenciais e de qualidade em Brazlândia. Então, projetamos esse novo espaço como alternativa para não prejudicar as pessoas que buscam os nossos serviços”, afirma a secretária Marcela Passamani.

Durante o período da reforma, a população poderá buscar os atendimentos pelo Na Hora de Brazlândia nos mesmos horários de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h. Vale destacar que os serviços também são disponibilizados de forma on-line e podem ser acessados pelo próprio usuário.

Para conferir a lista completa dos atendimentos disponíveis, acesse o site do Na Hora.

*Com informações da Agência Brasília