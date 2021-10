DF Legal mais perto da população do Riacho Fundo

A criação de um posto de atendimento da DF Legal no Riacho Fundo é uma reivindicação antiga da população, em especial de ambulantes

Uma nova unidade da Secretaria DF Legal foi inaugurada para o Riacho Fundo, Agora, os moradores terão todos os serviços disponíveis nos demais postos, evitando que os contribuintes tenham que se deslocar até a agência sede do Setor de Indústrias e Abastecimento (SIA).

A criação de um posto de atendimento da DF Legal no Riacho Fundo é uma reivindicação antiga da população, em especial de ambulantes e comerciantes, que buscam trabalhar regularmente mediante o pagamento da taxa de preço público ou, ainda, recorrer de multas aplicadas pela pasta.

Na última terça-feira (28), a pedido da administradora do Riacho Fundo, Ana Lúcia Melo, e do deputado distrital Valdelino Barcelos (PP), o secretário da DF Legal, Cristiano Mangueira, providenciou a criação do posto.

“A inauguração desta unidade é mais uma parceria com a administradora Ana Lúcia e o deputado Valdelino, em acordo com o que quer nosso governador Ibaneis Rocha. Agora, os moradores do Riacho Fundo não precisarão mais ter que ir até a sede da DF Legal, no SIA, para resolver questões como o pagamento de taxas de preço público, entre outras, cobradas de estabelecimentos, quiosques e de ambulantes”, comemorou Mangueira.

O distrital Valdelino Barcelos, um dos autores do pedido, deu destaque aos trabalhadores que, antes da inauguração, perdiam tempo com o trânsito. “A inauguração desse posto reduz o impacto do deslocamento à sede da DF Legal e melhora a qualidade de vida das pessoas, que antes chegavam a perder dois dias, entre vir à administração, descobrir que não poderiam resolver aqui e ir à DF Legal, muitas vezes gastando um dinheiro que não tinham. Agora, poderão economizar recursos e tempo. Estamos aqui para fazer o melhor pelo povo”, afirmou Valdelino Barcelos.

A administradora do Riacho Fundo, Ana Lúcia Melo, destacou a parceria que tem tanto com a DF Legal quanto com o deputado, que interviu pela instalação do posto na região administrativa.

“No momento que pedimos fomos prontamente atendidos pelo secretário Cristiano. Este é um governo que trabalha de forma integrada. Agora, o Riacho Fundo terá ainda mais fiscalização”, destacou a administradora, que providenciou uma sala com computadores, telefones e internet para que todo o sistema da DF Legal possa atender os moradores e contribuintes.

Serviços

Na unidade serão oferecidos serviços como expedição de certidão de débito, taxa de execução de obras, de funcionamento de estabelecimentos, cobrança de preço público, informação sobre a devolução de bens e mercadorias, emissão de boletos e segundas vias, parcelamento de débitos, apresentação de recursos administrativos de multas e embargos, além de ouvidoria.

Todas as providências para que a unidade estivesse pronta em tão pouco tempo foram tomadas pela diretora de Atendimento ao Cidadão, Anairan Barbosa. “A missão nos foi dada na semana passada e, graças à união de todos, menos de uma semana depois estamos aqui com tudo em pleno funcionamento”, conta.

Por fim, o secretário da DF Legal, Cristiano Mangueira, ressaltou o novo papel da pasta diante da população do Distrito Federal. “A DF Legal não é apenas derrubada de construções irregulares. Trazer uma unidade para cá é trazer comodidade para a população. É esse espírito de querer bem às pessoas que agrega o trabalho de todos nós”, conclui.

*Com informações da Agência Brasília