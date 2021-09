Mutirão virtual do Procon renegocia dívidas bancárias

A renegociação, que é somente on-line, tem vantagem negocial em relação aos valores cobrados nas agências e correspondentes bancários

A partir da próxima segunda-feira (20), o Procon irá realizar um mutirão virtual para renegociação de dívidas bancárias. Clientes dos bancos BRB, BRBCard, BMG e Santander vão ser atendidos entre os dias 20 e 24; os do Banco do Brasil, de 4 a 8 de outubro.

O atendimento será realizado pelo sitehttp://www.consumidor.gov.br.

A renegociação, que é somente on-line, tem vantagem negocial em relação aos valores cobrados nas agências e correspondentes bancários. Todas as informações estão no site do Procon, no endereço eletrônico www.procon.df.gov.br.

As informações são da Agência Brasília