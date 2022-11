Mutirão retira entulho na Estrutural

A região administrativa reúne 27.254 pessoas em uma área de 738 hectares, conforme dados da Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (Pdad) 2021

O programa GDF Presente deu início a um mutirão para retirada de entulhos da região da Estrutural. O objetivo da ação é deixar as ruas e avenidas mais limpas e organizadas. O material coletado será levado à Unidade de Recebimento de Entulho (URE), na cidade.

O trabalho estreou no Setor Central, Leste e Norte, locais onde foram recolhidas 36 toneladas de lixo, entre resíduos da construção civil (RCC) e galhadas. A equipe segue, até sexta-feira (12), para os setores Oeste e Especial. A região administrativa reúne 27.254 pessoas em uma área de 738 hectares, conforme dados da Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (Pdad) 2021.

A diretora de Obras da Administração do SCIA/Estrutural, Rafaela Pereira Valentim, explica que a equipe deverá passar pelos mesmos locais, no mínimo, duas vezes durante a semana. “Há uma demanda alta na cidade Estrutural; é muito entulho, então, tira hoje e amanhã já tem novamente”, aponta.

Prevenção

O coordenador do Polo Oeste do GDF Presente, Carlos Alberto Santos, lembra que a zeladoria previne alagamentos e outros problemas comuns no período chuvoso, bem como a presença de animais perigosos à saúde humana. “É importante manter a cidade limpa para evitar bichos, como ratos, baratas, escorpiões e os mosquitos da dengue”, alerta.

Participam 18 pessoas – entre funcionários do GDF Presente, da Administração Regional do SCIA/Estrutural e reeducandos do programa Mãos Dadas, promovido pela Secretaria de Administração Penitenciária (Seape). A equipe conta com uma frota de dois caminhões toco, dois caminhões trucados e uma pá carregadeira.

A população pode sugerir locais que precisam de retirada de entulho pela Ouvidoria, no site ou pelo telefone 162, e, presencialmente, na administração regional. É possível também solicitar colocação de boca de lobo, poda de árvores, reforma de calçadas e diversas outras manutenções que promovem qualidade de vida ao cidadão.

As informações são da Agência Brasília