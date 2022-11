Filme de realidade virtual marca os 66 anos do catetinho

‘Água de Beber’ dá vida ao sucesso de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, que faz referência ao museu brasiliense

Marcando os 66 anos do Museu do Catetinho, estreia, nesta quarta e quinta-feira, o filme de realidade virtual Água de Beber. O longa é uma verdadeira viagem no tempo ao lado de Vinícius de Moraes e Tom Jobim, astros da música popular brasileira que se inspiraram na beleza do Catetinho para compor a música que dá nome ao filme.

Ao vestir os óculos realidade virtual, os visitantes do Catetinho serão levados para setembro de 1960, quando Tom Jobim e Vinicius de Moraes ficaram hospedados no local a convite do então presidente da República, Juscelino Kubitschek. Os artistas tinham a missão de criar a Sinfonia do Alvorada, obra orquestral planejada para a inauguração de Brasília quando a capital ainda “era o ermo”, como dizia Vinícius.

Segundo relatos, a dupla caminhava ao redor do Catetinho quando ouviram um barulho da água. O som vinha dos fundos do Palácio de Madeira. Eles perguntaram ao vigia, ‘mas que barulho de água é esse aqui?’ Espantado com a “ignorância” dos dois homens da cidade, o vigia respondeu “Vocês não sabe não? É água de beber, camará.”

Segundo a gerente do Catetinho, Artani Pedrosa, o filme ‘Água de Beber’ contribui para a valorização e preservação do patrimônio nacional: “Conhecer nossas referências culturais, relembrar nossas memórias, é um passo importante para preservação do patrimônio histórico, pois confere identidade e sentido de pertencimento. Esta é uma forma nova e memorável de mergulhar na história do Catetinho e sentir o clima de esperança do período de construção de Brasília”, conta. “Ao utilizar deste tipo de recurso tecnológico, esperamos também nos aproximar mais do público jovem, e fortalecer os vínculos desta nova geração com o museu”, complementa.

Adriano Siri, ator consagrado da companhia de comédia Melhores do Mundo, interpretará Vinicius de Moraes, trazendo vida e graça ao personagem. Siri contracena com João Gott, que interpreta Tom Jobim.

A estréia de “Água de beber” acontece durante as comemorações dos 66 anos do Museu do Catetinho, à beira da nascente que inspirou a composição.

Serviço

Água de Beber

Onde: Museu do Catetinho (BR 040 – Saída Sul, Park Way/DF. CEP 72401-970)

Quando: 09 e 10 de novembro, das 9h às 17h

Entrada franca

Mais informações: (61) 3338-8803