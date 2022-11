Em reunião, governador recebe apoio formal do PSD para compor base aliada

Os deputados reeleitos Robério Negreiros e Jorge Vianna apresentaram documento assinado pelo presidente regional firmando compromisso

O governador Ibaneis Rocha recebeu, na manhã desta terça-feira (8), o apoio formal do Partido Social Democrático (PSD). Os deputados distritais reeleitos Robério Negreiros e Jorge Vianna apresentaram ao governante documento assinado por eles e pelo presidente regional do partido, Paulo Octávio, oficializando o compromisso de compor a base aliada.

A reunião ocorreu para reconhecer o apoio, mesmo após o PSD ter disputado o governo do Distrito Federal com candidato próprio. O documento coloca o partido à disposição para apoiar as pautas do governo na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF).

“Agora é olhar para a frente e apoiar o governo a melhorar temas como saúde e transporte. A ideia é que a bancada do PSD ajude o governo e participe ativamente e formalmente na base do governo”, afirma o deputado distrital Robério Negreiros. “Na Câmara, vamos ajudar o governo a melhorar a vida das pessoas, que é a função da política”, acrescenta.

O deputado distrital Jorge Vianna também reforçou a intenção do partido de ingressar na base governista em mais uma etapa do mandato. “O governador fez um trabalho muito relevante, tanto é que as urnas provaram isso. Então, o partido quer compor e quer ajudar a governar Brasília”, define.

“A nossa reunião hoje foi para nos deixar à disposição do governador para poder ajudar a cidade no que for preciso, tendo sempre como premissa básica a população”, complementa.

O governador Ibaneis Rocha conversou por telefone com o presidente do partido, Paulo Octávio, e agradeceu o apoio. Para Octávio, o importante é estar pronto para ajudar a superar os problemas da cidade. “É uma hora de união”, disse o governador Ibaneis Rocha. “A disputa ficou no passado e o importante é pensar no DF”, concluiu.

Com informações da Agência Brasília