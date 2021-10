Mutirão do Procon renegocia dívidas bancárias

O correntista pode renegociar dívida de cartão de crédito, empréstimo pessoal e cheque especial, com descontos que podem chegar a 50%

Acaba nesta sexta-feira (08) o mutirão online do Procon para negociação de dívidas com o Banco do Brasil. Os acordos estão sendo feitos apenas de forma online, pelo site.

O correntista pode renegociar dívida de cartão de crédito, empréstimo pessoal e cheque especial. O desconto pode chegar a 50% na taxa média de juros, e prazo até 100 meses.

Para pagamento à vista da dívida, o desconto vai a 90% em relação ao valor atualizado da dívida. Todas as informações estão no site do Procon, no site.

As informações são da Agência Brasília