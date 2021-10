Retorno de festas de natal e réveillon depende da vacinação

Atualmente, cerca de 2.213.705 da população brasiliense com 12 anos ou mais receberam pelo menos a primeira dose dos imunizantes

Após terem sido canceladas ano passado por causa da pandemia de covid-19, as festas de final de ano devem retornar na capital. De acordo com o o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), a liberação do natal e réveillon depende do avança da imunização contra o vírus.

Além da vacinação, o chefe do executivo ainda afirmou que a decisão será tomada com base nas recomendações da Secretaria de Saúde do DF.

Atualmente, cerca de 2.213.705 da população brasiliense com 12 anos ou mais receberam pelo menos a primeira dose dos imunizantes. Esse número representa cerca de 85,86% das pessoas que vivem na capital.

Com o esquema completo de vacinação, o DF ainda se aproxima dos 50%, com cerca de 1.222.941, ou seja, 49,67% das pessoas imunizadas com as duas doses ou com a vacina de dose única.

Além das festas de fim de ano, o carnaval de 2022 também passa por incertezas. De acordo com o secretário de Cultura e Economia Criativa (Secec), Bartolomeu Rodrigues, afirmou também hoje que a pasta “não vislumbra a realização do Carnaval 2022 nos moldes tradicionais”.

No momento, o DF passa por uma alta no Índice de Transmissibilidade (IT). No último domingo (3) e segunda (4), a taxa bateu os 1,14, o que indica que a contaminação está crescendo. Segundo o último boletim epidemiológico divulgado, a capital tem 499.033 casos e 10.510 desde o início da pandemia, em março de 2020.