Inscrições para submissão de trabalhos no III Simpósio Nacional em Socioeducação se encerram no dia 22

Ainda dá tempo de submeter trabalhos acadêmicos para participar do III Simpósio Nacional em Socioeducação, promovido pela Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus), em parceria com o Grupo de Estudos e Pesquisas em Desenvolvimento Humano e Socioeducação (GEPDHS) da Universidade de Brasília (UnB). O evento será de 23 a 26 de novembro de 2021, com o tema: “responsabilização e emancipação de adolescentes”, em formato 100% virtual. As inscrições para submissão dos trabalhos acadêmicos se encerram em 22 de outubro, pelo site.

O simpósio reunirá estudantes, profissionais, pesquisadores, adolescentes e egressos do sistema socioeducativo. Na semana que antecede o evento serão realizados minicursos e oficinas, no chamado Pré-Simpósio, que ocorrerá de 15 a 22 de novembro. A participação de adolescentes, internos e egressos do sistema socioeducativo, terá lugar garantido na programação, por meio de atividades ligadas à arte, cultura e participação política.

“O Distrito Federal é referência nacional em socioeducação. O nosso objetivo, com a realização deste evento, é proporcionar um momento de troca de experiências com gestores públicos e pesquisadores do tema de todo o país. Quando aprimoramos os debates, consequentemente temos melhorias na política pública, no atendimento direto aos adolescentes e no processo de ressocialização”, afirma a secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani.

Esta edição contará com a participação do Programa de Pós-Graduação Terapia Ocupacional e Processos de Inclusão Social da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP) e o Centro de Orientação ao Adolescente de Campinas (Comec), em parceria com o Grupo de Estudos e Pesquisas em Desenvolvimento Humano e Socioeducação (GEPDHS) da Universidade de Brasília (UnB)