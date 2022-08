Mutirão de grafite leva revitalização e mais cores para duas regiões administrativas do DF

Com a mobilização de, em média, 120 artistas do Distrito Federal e entorno, o mutirão de grafite vai trazer mais cultura e cores à comunidade

Amanda Karolyne

Dois mutirões de grafite vão acontecer simultaneamente no dia 13 de agosto, no Setor de Chácaras do Lúcio Costa e no Skate Park Guará. O Lúcio Costa recebe o Mutirão Graffiti de Quebrada durante todo o dia. O evento é realizado pela Associação Anjos Desconhecidos A.P., em parceria dos grafiteiros Davi, idealizador do Festpovos, Douglas Retok e Yla – Camyla Bastos.

Com a mobilização de, em média, 120 artistas do Distrito Federal e entorno, o mutirão de grafite vai trazer mais cultura e cores à comunidade. Segundo Laís Lanna, presidente da ONG, a ação conta com diversas parcerias, com atividades socioculturais como torneio de futebol infantil, bazar, apresentações artísticas, cortes, penteados e tranças afro, revitalização da praça local com descarte correto do lixo, arborização, oficina de customização com recicláveis, roda de conversa, bingo, ônibus da mulher e oficina de charme junto com o coletivo Periféricos no Topo, ministrada pelo Preto Tipo Único (Alex Lucas) e o DJ Marola discotecando durante o dia.

Laís conta que os meninos do grafite entraram em parceria com a associação, para fazer um movimento social na região. “Aqui é de baixa vulnerabilidade, entendeu? Então eu queria abrir a visão das pessoas para também estarem me ajudando a cuidar do espaço”, afirma. A associação é do Lúcio Costa, e sempre está voltada para a urbanização da região, esportes e lazer das crianças, e a fiscalização do local. “A administração sempre está nos apoiando. Mas nós usamos o que nós temos na comunidade”, explica. Eles usam material reciclável, e Laís aponta que a ong opera com as pessoas coletando material, para produzir materiais recicláveis e estarem vendendo. E assim a ong se mantém, e consegue apoiar a cidade com projetos sociais.

Ela destaca que movimentou para que a população se organizasse com a alimentação, para eles venderem para ter custo beneficio. “As pessoas são muito carentes, e tudo que vem é bem-vindo, de alimentação, de roupa, tudo é muito preciso. A intenção da galera vir com o grafite foi colorir e trazer alegria, uma cor para o lugar”, afirma. Ela é moradora da região e juntou outros amigos para formar a associação para fazer ações sociais pela área. “Tudo isso para trazer a comunidade da Asschagas uma perspectiva de uma vida melhor, diversão, arte e condições melhores para crianças e adolescentes para que possam ter mais oportunidades a cultura, desenvolver talentos ocultos, e aplicar princípios como: respeito, disciplina, humildade e união em suas vidas buscando dar aos jovens mais esperança de alcançar seus objetivos e sonhos”, explica a organizadora Laís Lanna.

A artista Camyla Bastos, está fazendo a mobilização dos artistas independentes nos grupos de Whatsapp para o mutirão. “Nos fazemos vários eventos no entorno e no DF, então os artistas se conhecem, e sempre que tem um mutirão assim, a gente informa nos grupos, e todo mundo acaba indo ajudar também”, indica. Segundo ela, o grupo Grafite Capital também está apoiando o projeto. “Nós gostamos muito de desenvolver a cultura do desenho e da pintura, e de espalhar pelas comunidades, ainda mais as carentes. Para essas crianças enxergarem um pouco o mundo que existe do lado de fora de onde elas vivem, porque muitas delas não saem da cidade”, comenta. “A iniciativa atende uma solicitação da comunidade local de grande vulnerabilidade social que não possuem asfalto, rede de esgoto entre outras dificuldades sociais”, finaliza.

Skatepark do Cave

Já o mutirão do Guará, é produzido pelo Submundo Guará, e conta com apoio do Coletivo Hangover na sonorização e da Casa Tradicional, no SkatePark do Cave, nos dias 13 e 14 de agosto. “Convidamos os artistas para dois dias de caligrafias nas linhas da arquibancada”, conta Lucas Moreira, organizador do mutirão. Segundo ele, esse mutirão acontece para lembrarmos quem somos e o que fazemos. “E mostrar para as autoridades, que a pista de skate do Cave deveria ter mais atenção e cuidados”, destaca.

Para ele, foi graças ao apoio da comunidade, que o mutirão recebeu mais de mil reais em contribuições. “Muitas delas vindas da população guaraense, comércios e colegas. Imagino que a comunidade inteira está envolvida, principalmente as pessoas que costumam a frequentar”, pondera. De acordo com Lucas, a equipe do Submundo Guará, o Coletivo Hangover, com alguns djs que residem no Guará, e a Casa Tradicional, do Jardim Ingá, abraçaram o plano de revitalização da arquibancada, contribuindo com a organização das atividades do final de semana do dia 13 e 14 de agosto.

Lucas acredita que ações como essas, sempre impactam positivamente a comunidade e a sociedade em si. A pretensão é que a pista de skate vire “Instagramável”. “Brincadeiras à parte, estamos contando com a presença de mais de 50 artistas nessa pintura que vai, de longe, mudar todo o ambiente”, salienta. São 200 metros quadrados de superfície da arquibancada. Ele explica, que é um local onde várias pessoas diferentes se encontram, seja para descansar após uma sessão de skate, seja para encontrar amizades e celebrar um belo dia de sol ou noite de sereno. “Quem sabe a pista tenha até mais frequentadores depois de nossas ações, igual aconteceu em 2021 com a revitalização do piso e final de semana de competições amadoras que fizemos”, lembra.

O mutirão vai contar com a presença de várias atrações, tais quais techno+dub, varias DJs, skatistas e artistas.

Serviço

Mutirão Grafite da Quebrada

13 de agosto

Endereço: Bairro As Chagas, no Setor de Chácaras Lúcio Costa

A partir das 9h

Revitalização do SkatePark Guará

13 e 14 de agosto

Das 14h às 22h

