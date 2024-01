Muretas metálicas começam a ser instaladas na Estrutural

Para não impactar o trânsito e evitar congestionamentos, principalmente nos horários de pico, os trabalhos serão executados sempre no período noturno, das 21h às 5h da manhã

Equipes do Governo do Distrito Federal (GDF) começaram, na noite desta sexta-feira (19), a instalar as defensas metálicas na Via Estrutural (DF-095). As estruturas, que servem como barreiras protetoras da via, serão implantadas nos 26 quilômetros do canteiro central, nos dois sentidos da rodovia.

Cristiano Cavalcante, superintendente de Obras do Departamento de Estradas e Rodagem do DF (DER-DF), destaca que a instalação é a continuação das obras de intervenção na via. “Os dispositivos de segurança vão aprimorar as condições de segurança da Estrutural, evitando deslocamentos de veículos para o canteiro central ou até mesmo travessias na rodovia. É mais uma garantia de segurança para os motoristas”, explica. As barreiras de proteção são feitas de perfis de aço moldado.

Para não impactar o trânsito e evitar congestionamentos, principalmente nos horários de pico, os trabalhos serão executados sempre no período noturno, das 21h às 5h da manhã. “Tudo para evitar transtornos aos usuários e preservar a segurança dos trabalhadores e motoristas. A instalação faz parte dos serviços complementares que estamos fazendo, como o plantio de grama, meios-fios e os ajustes nas paradas de ônibus”, completa Cavalcante.

Reinaugurada em dezembro de 2023 pelo governador Ibaneis Rocha, a Via Estrutural, principal ligação entre o Plano Piloto e a Região Oeste, passou por um ano de obras e teve um aporte de cerca de R$ 80 milhões investidos. O GDF utilizou 150 mil toneladas de concreto para pavimentar os 26 km por onde passam mais de 100 mil motoristas todos os dias. A rodovia se tornou a primeira do DF a ter todo o seu asfalto trocado por pavimento rígido de concreto.

As informações são da Agência Brasília