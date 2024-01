Motorista perde o controle e bate em poste na L4 Sul; via é interditada

Com apenas um ferimento na boca, o motorista recusou transporte para o hospital. Durante o atendimento, o fluxo de carros precisou ser desviado para uma via interna da Vila Telebrasília

A via L4 Sul precisou ser interditada na tarde desta sexta-feira (19) após um acidente que levou a queda de um poste de energia.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o motorista do carro, identificado apenas como F.A.E.D, de 31 anos, teria perdido o controle do veículo e batido no poste que, com o impacto, caiu na via, impossibilitando o fluxo.

Com apenas um ferimento na boca, o motorista recusou transporte para o hospital. Durante o atendimento, o fluxo de carros precisou ser desviado para uma via interna da Vila Telebrasília.

Ainda de acordo com a corporação, não há informações sobra a dinâmica do acidente. A Polícia Militar (PMDF) foi acionada.