Vacinação terá 31 pontos em 16 RAs neste sábado (20)

Neste sábado (20), 31 pontos de vacinação espalhados em 16 regiões administrativas (RAs) estarão aplicando todos os imunizantes previstos no calendário de rotina, com exceção da BCG.

As vacinas poderão ser encontradas no Plano Piloto, Sobradinho, São Sebastião, Santa Maria, Gama, Riacho Fundo, Riacho Fundo II, Taguatinga, Recanto das Emas, Samambaia, Ceilândia, Sol Nascente/Pôr do Sol, Estrutural, Guará, Candangolândia e Núcleo Bandeirante. A lista completa dos endereços e horários de atendimento está disponível no site da Secretaria de Saúde (SES-DF).

A orientação é levar documento de identificação e, se possível, os registros das vacinas já recebidas. Também será possível ainda tomar mais de um imunizante no mesmo dia.

Não haverá imunização no domingo (21). Na segunda-feira (22), a rede de unidades básicas de saúde (UBSs) reabre com mais de 100 salas de vacinação disponíveis.

As informações são da Agência Brasília