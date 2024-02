Mulheres são 12% da PMDF e 29% da PCDF

No Brasil, quatro estados não possuem nenhuma mulher coronel e todos, com exceção do Rio de Janeiro, têm no máximo quatro coronéis mulheres

Em 2023, as mulheres representavam apenas 12% do quadro da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e 29% da Polícia Civil do DF (PCDF). Os dados são de levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), divulgado nessa terça-feira (27).

Segundo a pesquisa, o DF possui quatro coronéis e 336 soldados mulheres na ativa da PM. Já na PCDF, são 76 delegadas e 686 agentes mulheres.

Brasil

Ainda de acordo com o levantamento, as mulheres representam menos de 17% das forças de segurança estaduais, onde as polícias militares estaduais tem os menores índices. No total, existem 51.779 mulheres nas PMs, o que representa 12,8% do efetivo.

Em contrapartida, as polícias civis são onde mais mulheres ocupam funções. No último ano, era 24.764 mulheres, o que representa 27% do quadro.