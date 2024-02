Dupla é presa suspeita de tráfico de drogas e porte ilegal de arma no Paranoá

O motorista alegou que se tratava de um serviço de transporte por aplicativo

Nesta terça-feira (27), a Polícia Militar do Distrito Federal, por meio do Grupo Tático Operacional (GTOP 40), realizou a prisão de dois indivíduos por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo no Paranoá.

Durante o patrulhamento na QL 08 do Itapuã, os policiais observaram um homem conduzindo um veículo Gol branco de maneira desatenta, o que representava um risco para a segurança do trânsito. Diante disso, foi realizada a abordagem ao veículo.

Durante a revista, a passageira que estava no banco do carona tentou esconder uma mochila contendo quatro tabletes de maconha. O motorista alegou que se tratava de um serviço de transporte por aplicativo.

A passageira foi detida em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e ambos os suspeitos foram conduzidos para a Delegacia de Polícia.