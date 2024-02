PMDF apreende haxixe, MDMA e ecstacy em ponto de bloqueio no Riacho Fundo

Os policiais encontraram cerca de 1kg de Haxixe

Na madrugada desta terça-feira (27), os policiais do Tático Operacional Rodoviário (TOR) realizaram uma operação bem-sucedida de apreensão de drogas no Riacho Fundo.

Durante a patrulha na rodovia, a equipe abordou um veículo que levantou suspeitas. Após uma revista, os policiais encontraram cerca de 1kg de Haxixe “dry ice”, além de porções de MDMA e ecstasy.

O motorista do veículo declarou aos policiais que estava transportando as substâncias do Riacho Fundo para Sobradinho a pedido de um conhecido.

Diante da situação, os dois homens foram prontamente detidos e receberam voz de prisão. Eles foram conduzidos, juntamente com as drogas apreendidas, para a 5ª Delegacia de Polícia (Asa Norte), onde as medidas legais cabíveis serão tomadas.