Via EPVL passará a ser chamada de Avenida Jóquei Clube

Foi sancionada, nesta quinta-feira (27), a lei nº 7.230/23, de autoria do deputado Eduardo Pedrosa (União Brasil), que troca o nome da Estrada Parque Vale (EPVL) para Avenida Jóquei Clube. A via faz parte da DF-087, na região administrativa de Vicente Pires.

De acordo com o autor da lei, a mudança de nome da via é uma reivindicação dos moradores da região. “A via é conhecida por todos como Rua do Jóquei, em homenagem ao antigo Jockey Club de Brasília. Vale destacar que o futuro bairro que será erguido pela Terracap no local onde funcionava o Jockey Club será denominado Setor Habitacional Jóquei Clube, o que corrobora com o projeto de lei”, afirmou Eduardo Pedrosa.