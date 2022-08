Golpes de estelionatária no DF somam mais de R$ 2 milhões de reais.

Contra a golpista possuem 35 ocorrências de estelionato em todo DF. Outras ocorrências também foram registradas no estado de Goiás.

Por Tereza Neuberger

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu nesta sexta-feira (05), uma mulher de 46 anos por diversos estelionatos cometidos no Distrito Federal e no Góias.

De acordo com as investigações a estelionatária teria cometido os crimes entre 30/11/2021 e 28/01/2022. Além desses crimes, ela figura como autora em 35 ocorrências de estelionato em todo Distrito Federal. Diversas outras ocorrências também foram registradas no estado de Goiás.

Segundo a PCDF, a mulher era dona de lojas de móveis planejados de alto padrão e, quando era contratada, criava um financiamento em nome da vítima no valor dos móveis em dois bancos diferentes. Dessa forma a golpista levava os clientes a pagarem em dobro pelos armários. Além de pagarem em dobro, as vítimas não recebiam os móveis contratados.

O valor estimado do total de fraudes aplicadas ultrapassa R$ 2.000.0000,00 (dois milhões de reais). As contas, imóveis e móveis da autora foram bloqueados pela Justiça. A pena máxima para o crime de estelionato é de reclusão de até cinco anos e multa.